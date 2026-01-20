شكرا لقرائتكم خبر «فياح».. تجربة ترفيهية وثقافية متكاملة في مهرجان جازان 2026 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جذبت فعالية «فياح» بشاطئ جزيرة المرجان بمدينة جيزان، المقامة حاليا ضمن فعاليات مهرجان جازان 2026، أنظار الزوار من مختلف الأعمار، مقدمة تجربة متكاملة تمزج الترفيه والثقافة والسياحة، وسط أجواء مليئة بالبهجة والحيوية.
وتهدف الفعالية التي تقام على مساحة تقارب 10 آلاف م2، إلى تعزيز السياحة الداخلية وتسليط الضوء على المقومات الطبيعية والتراثية الفريدة للمنطقة، بما يسهم في تطوير القطاع السياحي وتنويع الخيارات الترفيهية، وتعزيز مكانة جيزان وجهة سياحية وثقافية رائدة تستقطب الزوار من داخل المملكة وخارجها.
وتضم الفعالية مجموعة متنوعة من الأنشطة المميزة، تشمل مقاهي ومطاعم تقدم أطباقا محلية وعالمية، وأركانا للشاي والقهوة، وبوثات للتسوق تعرض منتجات محلية وحرفية، إلى جانب جلسات بحرية تطل مباشرة على البحر، وأركان للتصوير والفنون، إضافة إلى أركان خاصة بالأطفال لتعزيز المتعة والتفاعل.
وتوفر فعالية «فياح» تجربة شتوية مميزة في المنطقة، من خلال عروض فنية تسلط الضوء على الهوية الثقافية الغنية لمدينة جيزان، ما يجعلها مناسبة فريدة تمزج التراث والإبداع المحلي، وتخلق تجربة ثقافية وترفيهية متكاملة تلبي تطلعات مختلف فئات المجتمع.
