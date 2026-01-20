شكرا لقرائتكم خبر هيئة النقل: ارتفاع عدد البحارة بنسبة 24%في 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت الهيئة العامة للنقل، وفق إحصائية سنوية عن ارتفاع عدد البحارة من 2376 إلى 2948 خلال 2025م؛ مما يعكس جهود الهيئة في توطين صناعة النقل البحري في المملكة ونموه.

وأوضحت الهيئة، أن نسبة الارتفاع وصلت إلى 24 % مقارنة بـ2024، أي أن الزيادة في عدد البحارة بلغت 572 بحارا يعملون في وظائف مختلفة وهي: بحار تقنيات الكترونية، وربان، وضابط السطح، والضابط الأول، والضابط المهندس، وكبير المهندسين، وعامل راديو لأغراض النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية نظام GMDSS، وبحار، وضابط أمن سفينة، وملاح متمرس للمحركات، وملاح متمرس للسطح.

وقد أسست الهيئة بنية تحتية تدريبية متكاملة، حيث جرى اعتماد 6 جهات تعليمية بحرية متخصصة نفذت ما يزيد على 3,200 دورة تدريبية متقدمة للبحارة للارتقاء بتطويرهم، كما أسهمت الهيئة أيضا في زيادة عدد البرامج التدريبية والتعليمية لتأهيل المزيد من الكفاءات البحرية.

يذكر أن الهيئة قد أصدرت 400 شهادة تأهيلية للعمل في القطاع البحري عبر منصة «لوجستي» خلال الفترة الماضية؛ مما يعكس التزامها بتأهيل المزيد من الكوادر البحرية تحقيقا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.