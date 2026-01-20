شكرا لقرائتكم خبر محافظة شرورة.. وجهة سياحية نابضة بالحياة ومركز تنموي متكامل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعد محافظة شرورة من أبرز المحافظات في منطقة نجران، وتطل على صحراء الربع الخالي، مما يمنح زوارها تجربة فريدة من نوعها في أجواء دافئة تتواصل على مدار العام؛ لتعكس هذه الأجواء التزام المحافظة بتوفير بيئة صحية وجميلة، مما يجعلها وجهة سياحية مفعمة بالحياة، تستحق الاستكشاف.

وترتبط شرورة عبر شبكة طرق برية مع العديد من المدن، إذ تقع في مفترق طرق يربط بين الجنوب والشمال، وبين الغرب والشرق، تتصل غربا بطريق بري يصلها بمنطقة نجران بطول 350 كلم، ويتفرع منها طريق الخرخير بمسافة 560 كلم، وآخر إلى وادي الدواسر بطول 535 كم، كما تتصل شرورة جنوبا بطريق الوديعة الذي يبلغ طوله 50 كلم.

وتشهد المحافظة نشاطا ملحوظا في المشاريع التنموية التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة وتلبية احتياجات السكان، حيث تم تخصيص ميزانية قدرها 200 مليون ريال لمشروعات تطوير البنية التحتية، مما يسهم في تحسين حركة المرور وسهولة الوصول إلى مختلف المناطق، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع إسكانية جديدة، من بينها مشروع «الإسكان التنموي»؛ الذي يهدف إلى توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة، مما يعكس اهتمام المحافظة بتلبية احتياجات المجتمع المتزايدة، وافتتاح مستشفى جديد يتسع لـ200 سرير ويحتوي على أحدث التقنيات الطبية، بما يعزز من جودة القطاع الصحي ويقدم خدمات مميزة للمواطنين.

ويبرز جمال شرورة الطبيعي كوجهة سياحية؛ من خلال ما قامت به بلدية محافظة شرورة من تطوير البنية التحتية، حيث بلغت قيمة المشاريع الجاري تنفيذها 20,787,812.5 ريالا، تتضمن صيانة الشوارع والأرصفة وأعمدة الإنارة بتكلفة إجمالية تصل إلى 7,013,350 ريالا، وصيانة المسطحات الخضراء وشبكات الري بتكلفة تبلغ 3,888,142.5 ريالا، بالإضافة إلى نظافة المحافظة والمراكز التابعة لها بتكلفة إجمالية تقدر بـ9,886,320 ريالا.

وهيأت بلدية محافظة شرورة 5 حدائق تضم مساحات خضراء واسعة ومرافق رياضية تلائم العائلات تتضمن هذه الحدائق: حديقة الشلال بمساحة 14,610 م²، ومتنزه الملك عبدالعزيز بمساحة 56,481 م²، وحديقة الملك عبدالله بمساحة 7,136 م²، وحديقة النخيل بمساحة 54,392 م²، وحديقة الصناعية بمساحة 40,000 م²، إضافة إلى المسارات الرياضية مثل ممشى الوطن والرمال.

وتسعى شرورة إلى تعزيز مكانتها كوجهة سياحية من خلال تنظيم الفعاليات والمهرجانات، مثل مهرجان شرورة الشتوي الذي أصبح له طابع فريد ويضم العديد من الأنشطة الشتوية المتنوعة التي يستمتع بها زوار المحافظة من المواطنين والمقيمين؛ ويجذب هذا المهرجان الزوار من خارج المملكة، حيث تلبي برامجه احتياجات جميع فئات المجتمع، بما فيها الكبار والصغار والرجال والنساء، ومن أبرز فعالياته العروض التراثية والفنون الشعبية، وسباقات الهجن والفروسية، وهدد الصقور، والأسواق الشعبية ومعارض الأسر المنتجة، فضلا عن فعاليات التسوق المخصصة للأطفال والعائلات التي تجمع بين الحرف اليدوية والتراث الثقافي، إلى جانب الأنشطة الترفيهية والمسابقات الرياضية ورالي السيارات الصحراوي.