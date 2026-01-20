شكرا لقرائتكم خبر «الخرج بارك» مساحة مليوني م لخوض تجربة السياحة في الرمال الذهبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت بلدية محافظة الخرج حديقة «الخرج بارك» في موقع بري مفتوح، على مساحة تتجاوز مليوني م2، ضمن جهودها في تهيئة المواقع الطبيعية بما يحقق التوازن بين الاستفادة السياحية والمحافظة على البيئة، دون إدخال أي عناصر مضرة بالنظام البيئي للموقع.

وجرى تصميم الموقع بعناية ليتناسب مع طبيعة المنطقة، مع الحفاظ على مكوناتها الطبيعية، حيث قسم إلى عدة أقسام متنوعة تخدم مختلف فئات المجتمع، من أبرزها منطقة المخيمات الشتوية التي تضم مطاعم، وأسرا منتجة، ومواقع مخصصة للجلوس، جهزت بالدفايات لتوفير تجربة مريحة للزوار خلال الأجواء الشتوية.

وتحتوي حديقة «الخرج بارك» على منطقة مخصصة لركوب الخيل تشمل تعليم الأطفال أساسيات الفروسية، إلى جانب منطقة ترفيهية متكاملة تخدم العائلات والزوار، وضمن أعمال التهيئة، جهزت البلدية 45 موقعا داخل الموقع، تتيح للأهالي الاستمتاع بالرمال الذهبية، وصُممت باستخدام خامات بيئية من الأحجار الطبيعية، وتهيئتها للراغبين في التنزه والشوي والطبخ في البر، بما يعزز تجربة الترفيه في الهواء الطلق.

كما جرى تجهيز موقع خاص على مساحة 200 ألف م2 يضم الزهور الموسمية، في مساحة تعريفية تهدف إلى تثقيف الزوار والتعريف بأكثر الأزهار انتشارا في منطقة نجد، ضمن تجربة تجمع بين الترفيه والمعرفة.

وأكدت بلدية محافظة الخرج، أن الفعاليات مستمرة طوال أيام الأسبوع، داعية الأهالي والزوار إلى الاستفادة من الموقع والاستمتاع بما يقدمه من خيارات ترفيهية وطبيعية، في إطار جهود البلدية لرفع جودة الحياة وتعزيز استخدام المساحات الطبيعية.