شكرا لقرائتكم خبر هيئة الأزياء ومنتدى دائرة قادة التجزئة يجمعان قادة الأزياء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة الأزياء ومنتدى دائرة قادة التجزئة العالمي، عن تعاون استراتيجي يجمع نخبة من قادة الأزياء والتجزئة والاستثمار وصناع السياسات من مختلف أنحاء العالم في الرياض، بما يعزز مكانة المدينة كمركز دولي للحوار وصياغة التوجهات المستقبلية للقطاع على المستوى العالمي، وذلك بالتزامن مع منتدى قادة التجزئة العالمي يومي 3 و4 فبراير المقبل.

ويشهد الحدث سلسلة من المبادرات المشتركة، ونقاشات استشرافية تتناول مستقبل القطاع بوصفه قطاعا اقتصاديا استراتيجيا، يشمل تدفقات رأس المال والابتكار وتطوير المواهب والتوسع في الأسواق العالمية، ومنصة مستدامة لتبادل الأفكار، وتعزيز التفاعل مع الصناعة على المستوى العالمي، كما يربط القادة من دور الأزياء ومجموعات التجزئة والمؤسسات الاستثمارية والجهات الحكومية، بهدف تعزيز حوار يربط الإبداع بالنمو الاقتصادي والتنمية طويلة الأمد للقطاع.

وبين الرئيس التنفيذي للهيئة بوراك تشاكماك، أن قطاع الأزياء بات يرتبط ارتباطا وثيقا بالثقافة العالمية ورأس المال والتأثير العالمي، مبينا أن هذا التعاون مع المنتدى، يُسهم في توفير مساحة لحوار بنّاء بين القادة الدوليين ومنظومة الأزياء الأوسع، ويعكس التزام الهيئة ببناء قطاع منفتح، متصل عالميا، ومهيأ للنمو المستدام على المدى الطويل.

بدوره بين رئيس المنتدى بانوس ليناردوس، أن الشراكة تدرج قطاع الأزياء ضمن حوارات عالمية أوسع تتعلق بالاستثمار والقيادة والتحول، مبينا أن التعاون بين الجانبين يسهم في بناء منصة تجمع الأفكار والأسواق وصناع القرار الذين يرسمون ملامح مستقبل هذا القطاع.