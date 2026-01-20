شكرا لقرائتكم خبر هيئة فنون الطهي تشارك في معرض سيراه بيك آند سناك 2026 بباريس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك هيئة فنون الطهي في معرض سيراه بيك آند سناك 2026، خلال الفترة من 18 إلى 21 يناير 2026، في مركز باريس بورت دو فرساي للمعارض بفرنسا، وذلك من خلال جناح مذاق الثقافة السعودية؛ بهدف إبراز تنوع التمور السعودية، وتسليط الضوء على استخداماتها المبتكرة في عالم الطهي والمذاق.

وتهدف هذه المشاركة إلى تعزيز حضور النكهات السعودية على الساحة العالمية، وإبراز التنوع الغني الذي تتميز به تمور المملكة، بما يعكس عمق الموروث الغذائي السعودي وجودته، وذلك ضمن أحد أبرز المعارض الدولية المتخصصة في صناعات المخبوزات، والحلويات، والوجبات الخفيفة، والذي يستقطب نخبة من المختصين في فنون الطهي من مختلف أنحاء العالم، كما يعد أحد أكبر الفعاليات العالمية في مجالات الطهي، والمطاعم، والفنادق، والتموين، والابتكار الغذائي.

وتتضمن الفعالية مجموعة من التجارب المميزة، تشمل منطقة مخصصة لموردي التمور، كما سيحظى الزوار بتجربة تمزج بين النكهات السعودية التقليدية والتقنيات الحديثة، مع لمسات مستوحاة من فنون الطهي الفرنسية، إضافة إلى تقديم حلويات ومخبوزات التمور، والضيافة الأصيلة من خلال 5 أنواع مختلفة من القهوة السعودية، بحيث يقدم تجربة ثقافية وطهوية متكاملة لزوار المعرض.

وتسعى الهيئة من خلال مشاركتها إلى دعم موردي التمور السعوديين، وتمكينهم من الوصول إلى أسواق جديدة، إلى جانب فتح آفاق التواصل وبناء العلاقات مع خبراء القطاع والشركات العاملة في المجال.

كما تسلط الهيئة الضوء على التمور السعودية بوصفها عنصرا ثقافيا أصيلا، حيث تنتج المملكة أكثر من 1.9 مليون طن من التمور سنويا، وتضم أكثر من 300 صنف، كما تعد عنصرا أساسيا في الثقافة السعودية، حيث تتجاوز قيمة صادراتها 1.6 مليار ريال سعودي، وتصل إلى أكثر من 130 دولة حول العالم.