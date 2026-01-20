شكرا لقرائتكم خبر مهرجان الدخن في بارق ينطلق بفعاليات تعزز الاستثمار في المحاصيل المحلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، انطلق مهرجان الدخن الثالث بمحافظة بارق - 120 كلم شمال أبها - بإشراف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، وتنظيم الجمعية التعاونية الزراعية ببارق، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

ويأتي المهرجان ليؤكد البعد الاقتصادي للمحاصيل المحلية، من خلال دعم المزارعين، وتمكين الأسر المنتجة، وتعزيز سلاسل القيمة الزراعية للدخن، بما يسهم في رفع كفاءة التسويق وفتح قنوات بيع مباشرة، وتنشيط الحركة التجارية بالمحافظة.

ويضم المهرجان أركانا متعددة لعرض منتجات الدخن ومشتقاته، إلى جانب أركان تعريفية بالجهات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي، ومشاركات للأسر المنتجة والمزارعين المحليين، إضافة إلى برامج توعوية وفعاليات مصاحبة تسلط الضوء على الفرص الاستثمارية للمحصول ودوره في تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.

ومن المتوقع أن يشهد المهرجان إقبالا من الزوار والمهتمين بالمنتجات الزراعية والتراث الغذائي، حيث يقام في ممشى النخيل بمحافظة بارق، ويفتح أبوابه يوميا خلال الفترة المسائية، بما يسهم في تنشيط السياحة الزراعية ودعم الاقتصاد المحلي.

ويعد الدخن من المحاصيل القديمة في محافظة بارق، لما يتميز به من ملاءمته للبيئة المحلية وقيمته الغذائية العالية، فيما تولي وزارة البيئة والمياه والزراعة اهتماما متزايدا به باعتباره منتجا وطنيا واعدا اقتصاديا، من خلال دعم زراعته وتطوير إنتاجه وتسويقه، بما يسهم في تعزيز الاستدامة الزراعية.