حملة الصين على نشاط التعدين تخفض معدل الهاش وتزيد الضغوط على سعر البيتكوين

أدّت حملة جديدة من السلطات الصينية على أنشطة تعدين البيتكوين، لا سيما في إقليم “شينجيانغ”، إلى تراجع معدل الهاش إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، بعد خروج ما يُقدَّر بنحو 400 ألف جهاز تعدين من الخدمة خلال الأيام الماضية.

وبحسب محللين، فإن هذه التطورات ساهمت في زيادة الضغوط البيعية على البيتكوين، مع عودة ملف القيود الصينية إلى الواجهة.

WHY IS BITCOIN STILL DUMPING WHILE INSTITUTIONS ARE MAKING BILLION DOLLAR BUYS?



Bitcoin is not going down because fundamentals are weak.



It is going down because selling pressure is stronger and coming from deeper sources.



One major reason is China’s mining crackdown coming… pic.twitter.com/QBAG8PKAKh — Bull Theory (@BullTheoryio) December 17, 2025

هذا وانخفض معدل الهاش بنحو 8%، وهو تراجع ملحوظ في ظل استمرار سيطرة الصين على قرابة 14% من القوة الحاسوبية العالمية للشبكة.

ويرى محلل “Bull Theory” أن حاملي البيتكوين القدامى في آسيا بدأوا البيع منذ أسابيع تحسبا لتشديد القيود، وهو ما تؤكده بيانات الشبكة التي تُظهر ارتفاع عمليات بيع حاملي المدى الطويل خلال الشهرين الماضيين.

كما أن إغلاق مزارع التعدين أجبر المعدّنين على تصفية احتياطياتهم من البيتكوين وبيع المعدات لتغطية الخسائر.

في الوقت نفسه، تشير بيانات التداول إلى صافي مبيعات مستمرة في البورصات الآسيوية مثل بينانس وBybit وOKX خلال الربع الرابع، مقابل صافي مشتريات في البورصات الأميركية وعلى رأسها كوين بيس.

ويؤكد المحللون أن ما يحدث ليس بيعا بدافع الذعر، بل انتقال للعرض، وهو ما يبقي السعر تحت الضغط إلى أن تنحسر هذه الموجة.

من جهتها، أفادت شركة “Luxor” بأن معدل الهاش تراجع بنحو 10% منذ أكتوبر، مسجلا ثلاث تعديلات سلبية متتالية في صعوبة التعدين.

وأرجعت ذلك إلى تراجع الأسعار، وارتفاع تكاليف الطاقة الموسمية، والإجراءات التنظيمية التي أخرجت طاقات تعدين من الخدمة.

كما سجّل “سعر الهاش” أدنى مستوى له على الإطلاق، ما زاد الضغوط على المعدّنين ودفعهم نحو البيع.

انعكست هذه العوامل سلبا على سعر البيتكوين، الذي واصل التراجع وفشل في استعادة مستوى 87 ألف دولار، ليتداول قرب 86,560 دولار، وهو الحد الأدنى للنطاق السعري الذي تشكّل منذ أواخر نوفمبر.

اقرأ أيضا:

صندوق Fidelity للبيتكوين يقود التدفقات الواردة نحو صناديق ETF البيتكوين

شركة كوين بيس توسّع أعمالها لتشمل تداول الأسهم والمشتقات وأسواق التوقعات: التفاصيل

