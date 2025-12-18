بابا الفاتيكان يحذّر من استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب

ابوظبي - سيف اليزيد - حذّر البابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان، اليوم الخميس، من استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب.

جاء ذلك في رسالته المكونة من أربع صفحات، والتي تصدر سنويا عن البابا قبل اليوم العالمي للسلام الذي تحتفل به الكنيسة الكاثوليكية في الأول من يناير من كل عام.

وتابع "بدأت تتكون عملية تخفيف مسؤولية القادة السياسيين والعسكريين، بسبب الاعتماد المتزايد على الآلات لاتخاذ قرارات تؤثر في حياة البشر وموتهم".

وأضاف "هذا يمثل خيانة غير مسبوقة ومدمرة للمبادئ القانونية والفلسفية الإنسانية التي تقوم عليها أي حضارة".

وفي الرسالة، عبر البابا ليو الرابع عشر أيضا عن أسفه لزيادة الإنفاق العسكري، مستشهدا بأرقام من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام تفيد بأن الإنفاق العسكري العالمي زاد 9.4 بالمئة في عام 2024، ليصل إلى ما مجموعه 2.7 تريليون دولار أميركي، أو 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وحذر البابا ليو الرابع عشر من "المنطق التصادمي الذي يهيمن الآن على السياسة العالمية، مما يشكل الجانب الأكثر شيوعا لزعزعة الاستقرار في كوكبنا".