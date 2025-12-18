العراق.. القبض على 6 إرهابيين وتدمير 6 أوكار لـ«داعش»

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، أمس، إلقاء القبض على 6 إرهابيين وإجراء سلسلة عمليات تفتيش في مناطق متفرقة من البلاد. وذكر الجهاز في بيان أن «أفراد الجهاز نفذوا سلسلة عمليات منفصلة، بناء على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية عالية المستوى في عدة محافظات عراقية».

وأضاف: «تمكن أفراد جهاز مكافحة الإرهاب بالاشتراك مع جهاز المخابرات الوطني العراقي من إلقاء القبض على 4 إرهابيين في كركوك كانوا يعملون بصفة ناقلين ومجهزين، في فلول عصابات (داعش) المندحرة»، موضحاً أنه من خلال عمليتين منفصلتين تم إلقاء القبض على إرهابيين اثنين أحدهما في الموصل والآخر في بغداد، مبيناً أنه ضمن عمليات تفتيش وتطهير أوكار بقايا عصابات «داعش» الإرهابي وبالتنسيق مع مديرية عمليات جهاز اسايش إقليم كردستان وقوات الكوماندوز السليمانية أجريت سلسلة عمليات تفتيش واسعة في محافظة كركوك.

وتابع: كما نفذ أفراد الجهاز عمليات تطهير في محافظة صلاح الدين سلسلة جبال حمرين أسفرت عن تدمير 6 أوكار لبقايا «داعش».