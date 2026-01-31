أحمد حلمي يستعدّ لـ “سنة أولى جواز” في رمضان

دبي - فريق التحرير: يستعدّ الممثّل المصريّ أحمد حلمي للقاء جمهوره في موسم دراما رمضان المقبل، من خلال تجربة إذاعيّة جديدة تحمل عنوان “سنة أولى جواز”، تُذاع عبر مجموعة إذاعات راديو النّيل، في خطوة مفاجئة لاقت اهتمامًا واسعًا.

ويشارك “حلمي”، في بطولة العمل إلى جانب الممثّلة التّونسيّة عائشة بن أحمد، بمشاركة نخبة من الممثّلين، من بينهم عماد رشاد، عارفة عبد الرّسول، ليلى عزّ العرب.

يأتي المسلسل ضمن الخريطة الإذاعيّة لرمضان هذا العام، مقدّمًا محتوى يجمع بين الكوميديا والدّراما في إطار اجتماعيّ خفيف.

على صعيد آخر، يعود أحمد حلمي، إلى السّينما بعد غياب استمرّ أربع سنوات، من خلال فيلم “أضعف خلقه”، في أوّل تعاون فنّيّ يجمع بينه وبين الممثّلة هند صبري.

تدور أحداث الفيلم في عام ٢٠٠٧، داخل حديقة حيوان القاهرة، حيث يمثّل شخصيّة عالم حيوانات يواجه صراعًا أخلاقيًّا.

يُذكر أنّ آخر أعمال أحمد حلمي السّينمائيّة كان فيلم “واحد تاني” الّذي عُرض عام ٢٠٢٢ وشارك في بطولته كلّ من روبي، سيّد رجب، عمرو دبور وإخراج محمّد شاكر خضير.