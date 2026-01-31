رسمياً: “بيبو الصغير” يعود إلى الدوري المصري.. الجونة يحسم استعارة موهبة أراو السويسري

في خطوة هامة لتعزيز صفوفه خلال الميركاتو الشتوي الجاري، نجحت إدارة نادي الجونة في إتمام التعاقد مع المهاجم المصري الشاب عمرو خالد بيبو، قادماً من نادي أراو السويسري، في صفقة تمثل عودة قوية لأحد أبرز المواهب المصرية الشابة التي خاضت تجربة الاحتراف الأوروبي في سن مبكرة.

تفاصيل الصفقة والعودة إلى الديار

أعلن نادي أراو، الذي ينشط في دوري التحدي السويسري (الدرجة الثانية)، عبر موقعه الرسمي، عن موافقته على انتقال لاعبه عمرو خالد بيبو إلى الجونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري. وتأتي هذه الخطوة لمنح اللاعب فرصة أكبر للمشاركة الأساسية واكتساب حساسية المباريات في الدوري المصري الممتاز، خاصة وأن عقده مع النادي السويسري يمتد حتى صيف 2027، مما يعكس تمسك “أراو” بموهبته على المدى الطويل.

من “التتش” إلى سويسرا.. رحلة بيبو الصغير

بدأ عمرو بيبو (20 عاماً) مسيرته في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، حيث لفت الأنظار بمهاراته التهديفية التي ورثها عن والده، خالد بيبو، مدير الكرة السابق بالقلعة الحمراء وأحد أيقونات الكرة المصرية.

الاحتراف الأوروبي : انضم عمرو إلى أراو السويسري في فبراير 2024 على سبيل الإعارة من الأهلي، قبل أن يقرر النادي السويسري تفعيل بند الشراء النهائي بعد مستويات مبشرة قدمها مع فريق الشباب.

أرقامه في سويسرا: خاض اللاعب الشاب 4 مباريات رسمية مع الفريق الأول لنادي أراو، بالإضافة إلى تألقه مع فريق تحت 19 عاماً، كما خاض تجربة إعارة قصيرة لنادي “ووهلن” السويسري لاكتساب الخبرات البدنية.

لماذا الجونة؟.. رهانات “الساحل” الشتوية

يسعى نادي الجونة، تحت قيادة جهازه الفني، إلى استغلال الميركاتو الشتوي لترميم الصفوف والهروب من مناطق الخطر في جدول الدوري. ويمثل انضمام “بيبو الصغير” إضافة قوية لخط الهجوم لعدة أسباب:

السرعة والمهارة: يجيد عمرو اللعب في مركز المهاجم والجناح الأيمن، وهو ما يمنح المدرب مرونة تكتيكية. الدافع القوي: يسعى اللاعب لإثبات جدارته والعودة لصفوف منتخب الشباب والمنتخب الأوليمبي من خلال بوابة الدوري المصري. الجنسية المزدوجة: يذكر أن اللاعب يحمل الجنسية الألمانية أيضاً، مما يجعله يتمتع بعقلية احترافية ساعدته في التأقلم سريعاً مع الأجواء الأوروبية.

تاريخ مصري في “أراو”

انتقال عمرو بيبو إلى أراو لم يكن صدفة، بل جاء استمراراً لسلسلة من النجوم المصريين الذين ارتدوا قميص هذا النادي، حيث سبقه الأسطورة عبد الستار صبري عام 1999، ومحمد جودة عام 2002، ليصبح بيبو هو السفير المصري الثالث في تاريخ النادي السويسري.