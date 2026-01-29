تحديث- الإقبال الجماهيري يفرض ليلة إضافية لراشد الماجد… اقرأ التفاصيل

دبي - فريق التحرير: بعد الإقبال الجماهيري الكبير على حفله المرتقب، كشفت شركة روتانا عن إضافة ليلة جديدة للفنان راشد الماجد، تُقام يوم الأحد في الأول من فبراير. وأعلنت الشركة أن طرح تذاكر الحفل الإضافي سيتم اليوم الخميس عند الساعة الخامسة مساءً، حصريًا عبر تطبيق “ويبوك”، وسط توقعات بنفادها سريعًا.

في عملٍ غنائيّ يحمل نضج التّجربة وعمق الإحساس، أطلق الفنّان الكبير راشد الماجد أحدث أغنياته بعنوان “بزعمه”، في تعاون لافت يجمع بينه وبين كلمات معالي المستشار تركي آل الشّيخ، ليقدّم الثّنائي حالة فنّيّة صادقة تختصر خيبة الحبّ بكرامة، وتترجم وجع الانكسار بثبات وكبرياء.

الأغنية جاءت محمّلة بمشاعر حاسمة، تنبذ العودة إلى الألم، وتؤكّد الاعتزاز بالنّفس ورفض المساومة، وهو ما بدا واضحًا في كلماتها القويّة الّتي تقول:

ابزعمه .. ارجع له بعد كل ما صار

والله ما ارجع له .. ولانيب راجع

نصّ شعري متماسك وعميق، صاغه تركي آل الشيخ بلغة قريبة من القلب، ولحّنه نواف عبدالله بأسلوبٍ يواكب الإحساس العالي للكلمات، فيما تولّى سيروس التّوزيع الموسيقيّ، مضيفًا بعدًا دراميًّا راقيًا، وزيّنت الأغنية أوتار تامر فيضي، مع مكس وماسترينغ للمهندس جاسم محمد، ليخرج العمل بصورة فنّيّة متكاملة من حيث الإحساس والتّنفيذ.

وتم إطلاق أغنية “بزعمه” عبر قناة روتانا الرّسميّة على موقع يوتيوب، إضافة إلى توفّرها على عدد من المنصّات الموسيقيّة العالمية، وسط تفاعل لافت من جمهور راشد الماجد الّذي اعتبر الأغنية عودة قويّة بروح مختلفة ونبرة صادقة.

وجاء إطلاق الأغنية قبل ساعات من حفله المنتظر ضمن موسم الرّياض، المقرّر إحياؤه يوم الخميس في التّاسع والعشرين من يناير، إذ كان المستشار تركي آل الشّيخ قد أعلن عن وصول راشد الماجد إلى العاصمة السّعوديّة، استعدادًا لإحياء ليلته المرتقبة، وشارك مقطع فيديو يوثّق لحظة استقباله في مطار الرّياض بالقهوة السّعودية والتّمر والبخور، وعلّق قائلًا: “وصل أخيرًا وتأكّدنا من بصماته”.

ومن جهته، ردّ راشد الماجد بمحبّة قائلًا: “هلا وغلا بالغالي بو ناصر، بصمت بالعشرة… اشتقنا لكم واشتقت لديرتي وأهلي”. كما تفاعلت شركة روتانا مع لحظة الوصول، وكتبت:

“وصول الفنّان الكبير راشد الماجد إلى الرّياض بعد طول انتظار كل محبّيه لإحياء ليلته “وعاد راشد”، لتضيف لاحقًا: “تمرة من نجد وفنجان قهوة ومع دخون العود يأخذنا الحنين”.

ويُذكر أنّ روتانا كانت قد أعلنت رسميًّا عن عودة راشد الماجد إلى المسرح من خلال حفل ضخم ضمن مهرجانات موسم الرّياض تحت عنوان «وعاد راشد»، المقرّرة إقامته يوم الخميس في التّاسع والعشرين من يناير ٢٠٢٦، بقيادة المايسترو وليد فايد، إذ نفدت التّذاكر بالكامل فور توفّرها، في تأكيد جديد على مكانة راشد الماجد الاستثنائيّة وحضوره الّذي لا يخفت مع الزّمن.