شكرا لقرائتكم خبر عن سال السعودية تنتهي من طرح صكوك بقيمة مليار ريال لدعم التوسعات والمشاريع المستقبلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت عملة بيتكوين باتجاه مستوى 88 ألف دولار يوم الخميس، لتبقى تحت الضغط رغم ضعف الدولار الأمريكي والارتفاع القوي في أسعار الذهب، في وقت استوعب فيه المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وانخفضت أكبر عملة رقمية في العالم بنحو 1% لتتداول عند 88,201.6 دولار بحلول الساعة 01:56 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (06:56 بتوقيت غرينتش).

وظلت بيتكوين محصورة هذا الأسبوع في نطاق تداول ضيق يتراوح بين 86 ألفًا و89 ألف دولار، مسجلة مكاسب محدودة لا تتجاوز 1% منذ بداية يناير.

أداء ضعيف للبيتكوين رغم صعود الذهب وتراجع الدولار

وجاء الأداء الهادئ للعملات المشفرة على النقيض من الارتفاع القوي في سوق الذهب، حيث قفزت أسعار المعدن النفيس فوق مستوى 5,500 دولار للأونصة للمرة الأولى يوم الخميس، مدعومة بطلب قوي على الملاذات الآمنة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وتوقعات السياسة النقدية للفيدرالي.

ورغم أن بيتكوين كثيرًا ما توصف بأنها "الذهب الرقمي"، فإنها واصلت التحرك في نطاق ضيق دون أن تستفيد من موجة الإقبال على الأصول الآمنة.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى يوم الأربعاء على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير ضمن نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، متراجعًا عن ثلاث عمليات خفض متتالية للفائدة.

وقال رئيس الفيدرالي جيروم باول إن صناع السياسة النقدية بحاجة إلى مزيد من الأدلة على أن التضخم يتجه بشكل مستدام نحو هدف 2% قبل التفكير في أي تيسير إضافي، مشيرًا إلى استمرار قوة سوق العمل واستقرار النمو الاقتصادي.

وأعطت تصريحات باول نبرة حذرة للأسواق، ما عزز التوقعات بأن أي خفض محتمل للفائدة سيكون تدريجيًا ومعتمدًا على البيانات الاقتصادية، وهو ما ضغط على الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك العملات المشفرة، مع إعادة تقييم المستثمرين لآفاق السيولة خلال الأشهر المقبلة.

البيت الأبيض يتحرك لكسر الجمود التشريعي

وفي سياق منفصل، أفادت وكالة رويترز بأن البيت الأبيض يعتزم عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع كبار التنفيذيين في القطاعين المصرفي والعملات المشفرة، في محاولة لكسر حالة الجمود حول تشريع أمريكي بارز ينظم الأصول الرقمية.

وبحسب التقرير، سينظم الاجتماع مجلس العملات المشفرة التابع للإدارة الأمريكية، وسيركز على بنود خلافية تتعلق بإمكانية تقديم شركات العملات المشفرة فوائد أو مكافآت على العملات المستقرة المرتبطة بالدولار.

وتعكس هذه الخطوة سعي الرئيس دونالد ترامب لدفع التشريعات الخاصة بالأصول الرقمية قدمًا، بعد أشهر من الخلافات بين البنوك وشركات التشفير حول مخاطر المنافسة.

وقد تسهم هذه القمة في التوصل إلى تسوية بشأن مشروع القانون المعروف باسم "قانون الوضوح" (Clarity Act)، الذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي اتحادي شامل للأصول الرقمية.

ويجادل المدافعون عن العملات المشفرة بأن دفع العوائد أمر أساسي لجذب المستخدمين، في حين تحذر البنوك من أن ذلك قد يؤدي إلى تسريع خروج الودائع وتهديد الاستقرار المالي، وهي المخاوف التي تسببت في تعثر مناقشات مشروع القانون داخل مجلس الشيوخ، وفق رويترز.

العملات البديلة تواصل التراجع

وعلى صعيد العملات الرقمية الأخرى، واصلت معظم العملات البديلة تراجعها يوم الخميس في ظل أجواء عزوف عن المخاطرة في الأسواق.

وانخفضت عملة إيثيريوم، ثاني أكبر عملة رقمية في العالم، بنحو 1.5% إلى 2,958.92 دولار، فيما تراجعت عملة XRP، ثالث أكبر العملات الرقمية، بنسبة 1.5% أيضًا لتتداول عند 188 دولارًا.