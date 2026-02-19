شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يعمق خسائره بسبب الإنفاق الاستثماري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يسجل أعلى مستوى في أسبوعين

•ترامب يعلن عن ضخ اليابان استثمارات بقيمة 36 مليار دولار

•السوق في انتظار المزيد من الأدلة حول مسار الفائدة اليابانية



تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الخميس مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أدنى مستوى في أسبوع،مع استمرار تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية بعدما أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي أن صانعي السياسة النقدية لا يبدون استعجالاً في المضي نحو خفض أسعار الفائدة.



أعلن الرئيس الأمريكي"دونالد ترامب" عن مشاريع بقيمة 36 مليار دولار كأولى الاستثمارات ضمن تعهد اليابان باستثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة ضمن إطار بنود الاتفاق التجاري الأخير بين البلدين.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.35% إلى (155.29¥) الأعلى منذ 10 فبراير الجاري ، من سعر افتتاح اليوم عند (154.76 ¥)، و سجل أدني مستوى عند (154.62¥).



•أنهي الين تعاملات الأربعاء منخفضاً بنسبة 1.0% مقابل الدولار ،في ثاني خسارة في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بسبب محضر الاحتياطي الفيدرالي.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.1% ،ليوسع مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى في أسبوعين عند 97.78 نقطة ،عاكساً استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



أظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي،والذي عقد أيام 27-28 يناير الماضي،وجود انقسام بين صناع السياسة النقدية بشأن المسار المناسب لأسعار الفائدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الرئيس الجديد، الذي من المقرر أن يتولى مهامه في مايو، قد يواجه تحديات في تمرير أي تخفيضات للفائدة.



كما أوضح المحضر أن عددًا من الأعضاء يتوقعون أن تسهم مكاسب الإنتاجية في تهدئة الضغوط التضخمية، إلا أن "معظم المشاركين" حذروا من أن مسار تراجع التضخم قد يكون بطيئًا وغير منتظم. بل وألمح بعضهم إلى احتمال اللجوء لرفع أسعار الفائدة مجددًا إذا ظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف.



عقب المحضر و وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : ارتفع تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع مارس من 90% إلى 95% ،وتراجع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس من 10% إلى 5%.



الإنفاق الاستثماري

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إطلاق مشروعات بقيمة 36 مليار دولار، تمثل الدفعة الأولى من حزمة الاستثمارات التي تعهدت بها اليابان، والبالغة 550 مليار دولار، داخل الولايات المتحدة.



وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ودعم الاستثمارات اليابانية في قطاعات استراتيجية بالسوق الأمريكية.



أراء وتحليلات

•قال كريس تيرنر، رئيس قسم الأبحاث العالمية في بنك آي إن جي: سيكون الاستثمار الياباني المباشر في الولايات المتحدة عاملًا رئيسيًا يجب مراقبته هذا العام، وهو عنصر يضيف مزيدًا من التعقيد إلى الصورة المتباينة للغاية لزوج الدولار/الين.



•وأضاف تيرنر: السؤال بالنسبة لأسواق العملات هذا العام هو ما إذا كان هذا الاستثمار سيشكل تدفقات داعمة للدولار، أم أنه سيتم استخدام احتياطيات اليابان من النقد الأجنبي لضمان قروض جديدة بالدولار الأمريكي وتجنب الضغوط على الين. ويبدو أن الخيار الأخير هو النتيجة المفضلة لدى طوكيو.



الفائدة اليابانية

•تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع مارس المقبل مستقر حاليًا دون 10%.



•تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع أبريل مستقر حاليًا حول 50%.



•في أحدث استطلاعات الرأي لوكالة "رويترز": بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة إلى مستوي 1% في سبتمبر.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



نظرة فنية

سعر الدولار مقابل الين يمدد من مكاسبه – توقعات اليوم – 19-02-2026