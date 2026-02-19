اخبار الخليج / اخبار الإمارات

"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

0 نشر
0 تبليغ

"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أدنى درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم الخميس.

وأوضح «الوطني للأرصاد» عبر منصة «إكس»: «أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 9.5 درجة مئوية على دمثة (العين) الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي لدولة ».

 

— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae)
الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا