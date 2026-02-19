"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أدنى درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم الخميس.

وأوضح «الوطني للأرصاد» عبر منصة «إكس»: «أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 9.5 درجة مئوية على دمثة (العين) الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات».

#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 9.5 درجة مئوية على دمثة (العين) الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest_temperature recorded over the country today morning is 9.5°C in Damtha (Al Ain) at 05:15 UAE Local time. pic.twitter.com/mcIoKXwVw1 — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) February 19, 2026

