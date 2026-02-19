سعر اليورو مقابل الين يستمر بالارتفاع-توقعات اليوم 19-2-2026

أنهى سعر الزوج الهجوم السلبي بتداولات يوم أمس بملامسته لمستوى 207.60 ومن ثم ليبدأ بالتفاعل مع إيجابية مؤشر ستوكاستيك لنلاحظ اندفاعه مباشرة نحو 209.30 ليضغط بذلك على الحاجز بهدف إيجاد منفذ لإنهاء السيناريو السلبي للتداولات الحالية.

نود التنويه إلى أهمية انتظار تقديم السعر لإغلاق إيجابي لفترة الأربع ساعات القادمة فوق مستوى 209.15 ليؤكد ذلك استعداده للبدء بالهجوم الصاعد لنتوقع استهدافه بشكل أولي لمستوى 210.65 ومن ثم لتمتد التداولات نحو 211.70, أما فشل تأكيد الاختراق سيجبر السعر على تشكيل موجات سلبية جديدة لينجذب من خلالها نحو 208.25.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 209.00 و 210.65

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتأكيد الاختراق