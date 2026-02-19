سعر الباوند مقابل الين يضغط على الحاجز-توقعات اليوم 19-2-2026

بالرغم من تشكيل سعر النحاس مؤخرا لموجه صاعدة واستقراره قرب 5.7500$ إلا أن ذلك لن يؤكد استعداده لتفعيل الهجوم الصاعد نظرا لاستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية إضافة للثبات السلبي المتكرر دون الحاجز المتمركز عند 5.9700$.

نتوقع تقديم السعر حاليا لتداولات مختلطة وبحال تجميعه للعزم السلبي الإضافي سينجح بالوصول نحو الدعم المستقر عند 5.5100$ والذي يشكل مفتاح تأكيد الاتجاه العام للتداولات القادمة, فكسر هذا الدعم سيجبره على استئناف الهبوط التصحيحي لنتوقع انجذابه أولا نحو 5.3600$ وصولا نحو 5.1000$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.5500$ و 5.8500$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز