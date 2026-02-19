سعر الغاز الطبيعي يصمد فوق الدعم -توقعات اليوم 19-2-2026

استمر سعر المؤشر خلال يوم أمس بتقديم تداولات مختلطة غير مستقرة نظرا لانحصاره ما بين الحاجز المستقر عند 25100.00 ومستوى الدعم الأولي المتمثل بمستوى 24540.00, كذلك استمرار تعارض المؤشرات الرئيسية يدعم سيطرة الميل الجانبي للتداولات الحالية.

ننصح بحادية التداول وانتظار تجاوز السعر لإحدى المحاور المذكورة سابقا لنتمكن من تأكيد الاتجاه المقترح للتداولات القريبة والمتوسطة, فنجاح السعر بالثبات فوق 25100.00 سيعزز فرص تحقيقه لعدة مكاسب باندفاعه أولا نحو 25280.00 و25450.00 على التوالي, أما كسر الدعم سيؤكد ذلك استسلامه للمسار السلبي لننتظر وصوله نحو 24230.00 بشكل أولي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 24550.00 و 25100.00

توقعات السعر لهذا اليوم: حيادي بثبات المحاور