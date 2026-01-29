شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض وسط ضغوط على القطاع التكنولوجي والان مع بالتفاصيل



دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجلت أسعار النحاس مستوى قياسيًا جديدًا تجاوز 14 ألف دولار للطن المتري خلال تعاملات يوم الخميس، مدفوعة بموجة شراء قوية من قبل المضاربين، وسط توقعات بارتفاع الطلب، إلى جانب ضعف الدولار وتصاعد المخاوف الجيوسياسية.

وتجاهل المستثمرون تحذيرات بعض المحللين من أن الارتفاع الحاد في الأسعار قد يحدّ من الطلب الفعلي من جانب المستهلكين الصناعيين، وأن هذه القفزة لا تستند بالكامل إلى أساسيات العرض والطلب الحالية.

وقفز عقد النحاس القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 9% ليسجل أعلى مستوى في تاريخه عند 14,268 دولارًا للطن، قبل أن يقلص مكاسبه إلى 14,147 دولارًا بحلول الساعة 13:15 بتوقيت غرينتش. وفي التداول الرسمي بنظام المناداة المفتوحة في بورصة لندن، ارتفع النحاس بنسبة 6.6% إلى 13,950 دولارًا للطن.

وقال نيل ويلش من شركة Britannia Global Markets في مذكرة بحثية: "حقق النحاس أكبر مكسب يومي له منذ سنوات… مدفوعًا بتداولات مضاربية مكثفة من قبل المستثمرين المتفائلين في الصين". وأضاف أن "المستثمرين يتدفقون على المعادن الأساسية بدافع التوقعات بنمو اقتصادي أقوى في الولايات المتحدة، وزيادة الإنفاق العالمي على مراكز البيانات والروبوتات والبنية التحتية للطاقة".

ويُعد النحاس، المستخدم على نطاق واسع في قطاعي الطاقة والبناء، معدنًا أساسيًا لعملية التحول في مجال الطاقة. غير أن المخزونات العالمية الخاضعة لرقابة البورصات لا تزال مرتفعة، لا سيما في الولايات المتحدة، ما يثير تساؤلات حول استدامة هذا الارتفاع السعري.

وفي الصين، أغلق عقد النحاس الأكثر تداولًا في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة تعاملات النهار مرتفعًا بنسبة 6.7% عند 109,110 يوانات للطن (نحو 15,708.77 دولارًا)، بعد أن سجل مستوى قياسيًا خلال الجلسة عند 110,970 يوانًا.

وجاءت هذه المكاسب رغم ضعف الطلب الفوري الفعلي في الصين، أكبر مستهلك للنحاس في العالم. إذ تراجع علاوة يانغشان للنحاس، وهي مؤشر على الطلب الصيني على النحاس المستورد، إلى 20 دولارًا للطن يوم الأربعاء، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2024، مقارنة بـ 55 دولارًا في ديسمبر.

وقال متعاملون إن ارتفاع أسعار النحاس يأتي أيضًا نتيجة انتقال شهية المستثمرين نحو الأصول الملموسة، وهو ما دفع الذهب والفضة إلى تسجيل مستويات قياسية، في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة.

كما ساهم ضعف مؤشر الدولار، الذي يقترب من أدنى مستوياته في عدة سنوات، في دعم أسعار المعادن، إذ يجعل السلع المقومة بالدولار أرخص للمشترين من حاملي العملات الأخرى.

وعلى صعيد المعادن الأخرى في بورصة لندن، ارتفع الألمنيوم بنسبة 2.1% إلى 3,325.50 دولارًا للطن، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2022، وقفز الزنك بنسبة 4.4% إلى 3,513 دولارًا، وهو الأعلى منذ أغسطس 2022. كما صعد الرصاص بنسبة 1.6% إلى 2,049 دولارًا، وقفز النيكل بنسبة 3.6% إلى 18,025 دولارًا، فيما ارتفع القصدير بنسبة 1.5% إلى 56,795 دولارًا للطن.