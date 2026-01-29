أرباح البنك السعودي للاستثمار ترتفع إلى 2.43 مليار ريال بالعام 2025

أعلنت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، عن انتهاء طرح صكوك بقيمة مليار ريال، بموجب برنامجها لإصدار الصكوك.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الخميس، تم إصدار ألف صك بقيمة اسمية تبلغ مليون ريال.

ونوهت الشركة إلى أن تم تسوية إصدار الصكوك بتاريخ 28 يناير 2026، بمدة استحقاق 5 سنوات.

وأشارت إلى أنه يمكن استرداد الصكوك بشكل مبكر وفق ما هو موضح في نشرة الإصدار الأساسية والشروط النهائية المطبقة الخاصة بالصكوك.

كما لفتت إلى أن عائد الصكوك عبارة عن سايبور 6 أشهر إلى جانب 130 نقطة أساس كنسبة متغيرة تدفع بشكل نصف سنوي.

وأكدت الشركة أنها ستواصل استكمال جميع الإجراءات اللازمة لإصدار الصكوك وتخصيصها للمستثمرين.

وأعلنت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية بتاريخ 5 يناير الحالي، عن اعتزامها إصدار صكوك مقومة بالريال السعودي، لتلبية أغراض الشركة المؤسسية العامة، التي تتضمن تمويل خطط الإنفاق الرأسمالي لدعم التوسعات والمشاريع المستقبلية، وتحقيق الأهداف المالية والإستراتيجية طويلة المدى.