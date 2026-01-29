آيتن عامر ترد بسخرية على متابع تدخل في حياتها الشخصية

ردّت الفنانة آيتن عامر على تعليق لأحد متابعيها على منصة “X” تدخل بشكل مباشر في حياتها الشخصية، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين متابعيها، خاصة بعد أن ردّت على التعليق بأسلوب ساخر.

وكان أحد المتابعين قد علّق على أحد منشورات آيتن قائلاً: “أنا بقى مش مسامح الراجل اللي يستاهلك ومتردّد… آيتن إنتي إزاي من غير راجل الى الآن؟”، لتردّ عليه آيتن عامر بأسلوب ساخر قائلةً: “وإنت زعلان ليه يا أستاذ علي؟”.

ولقي رد آيتن تفاعلاً كبيراً من متابعيها، حيث علّق أحد المتابعين ساخراً بقوله: “يمكن عنده عريس يا فنانة”، بينما كتب آخر: “التواضع لله يا فنانة يمكن الراجل عايز يتقدّملك”… وغيرهما العديد من التعليقات الطريفة.

يُذكر أن آيتن عامر تشارك في دراما رمضان 2026، بمسلسل “كلهم بيحبوا مودي”، مع النجم ياسر جلال، حيث انتهت من تصوير مشاهدها فيه داخل مصر، ويتبقى لها ثلاثة أيام فقط للانتهاء من تصوير المشاهد الخارجية الخاصة بها ضمن أحداث المسلسل في الإمارات.

مسلسل “كلهم بيحبوا مودي” هو بطولة الفنانين: ياسر جلال، ميرفت أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، جوري بكر، ريهام الشنواني، يمنى طولان، جودي مسعود، سلوى عثمان، محسن منصور، أيمن عزب، بمشاركة إيرينا يسري ملكة جمال مصر 2025، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

