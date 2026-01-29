اخبار الخليج / اخبار الإمارات

هزاع بن زايد يزور مركز واحة العين

0 نشر
0 تبليغ

هزاع بن زايد يزور مركز واحة العين

ابوظبي - سيف اليزيد - زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، مركز واحة العين.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «زرنا مركز واحة العين الذي يشكل إضافة نوعية إلى المشهد السياحي والترفيهي والثقافي الثري في منطقة العين، فتصاميمه العمرانية وملامحه البيئية وحدائقه وفعالياته الفريدة، تقدم تجربة نوعية للأجيال وتساهم في ترسيخ علاقتهم بهويتهم الإماراتية الأصيلة».

 

— هزاع بن زايد (@HazzaBinZayed)
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا