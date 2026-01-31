بعد معاناة صحّيّة… جاستن بيبر يعود لجمهوره بعرض ضخم بعد غياب سنوات

دبي - فريق التحرير: يستعدّ المغنّي الكنديّ جاستن بيبر للعودة إلى المسرح في أوّل عرض كبير له منذ سنوات، إذ من المقرّر أن يُحيي حفلًا ضمن حفل توزيع جوائز الغرامي يوم الأحد المقبل.

وأعلنت أكاديميّة التّسجيل أنّ المغنّي وكاتب الأغاني الّذي ترشّح هذا العام لأربع جوائز، سيشارك أيضًا كأحد المؤدّين على المسرح خلال الحفل.

ورغم أنّ “بيبر” قدّم في السّنوات الماضية عددًا من الحفلات الخاصّة، وظهر كضيف إلى جانب الفنّانة SZA، إلّا أنّه لم يُحيِ عرضًا رئيسيًّا كبيرًا منذ أن اضطرّ لإيقاف جولته العالميّة Justice World Tour في عام ٢٠٢٢، بعد تشخيصه بمتلازمة “رامزي هانت” من النّوع الثّاني.

وسيكون “بيبر” أحد النجوم الّتي ستعتلي المسرح في أكبر ليلة موسيقية، إلى جانب أسماء مثل: أديسون راي، أليكس وارن، كليبسي، KATSEYE، ليون توماس، لولا يونغ، أوليفيا دين، فاريل ويليامز، سابرينا كاربنتر، SOMBR، وفرقة The Marías.

ومن المتوقّع أن يساعده هذا العرض على تخفيف الضّغط الناتج عن ترشّحه لأربع جوائز هي:

أفضل أداء R&B، أفضل أداء بوب منفرد، أفضل ألبوم بوب غنائيّ، وألبوم العام.

ويشارك بيبر حتّى الآن بسبعة وعشرين ترشيحًا لجوائز الغرامي، لكنّه فاز بجائزتَين فقط، وكان آخر فوز له في عام ٢٠٢١.