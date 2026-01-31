آرسنال يطارد الصدارة عبر “بوابة” ليدز يونايتد.. مواجهة كلاسيكية بشعار “لا بديل عن الفوز” في البريميرليج

يستعد ملعب “الإمارات” في العاصمة البريطانية لندن، غداً السبت 31 يناير 2026، لاحتضان مواجهة كروية نارية تجمع بين آرسنال وضيفه ليدز يونايتد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز. وتأتي هذه المباراة في توقيت مفصلي للـ “جانرز” الذين يسعون لتضييق الخناق على المتصدر، بينما يطمح ليدز لإحداث مفاجأة مدوية تعزز موقفه في وسط الجدول.

آرسنال: طموح اللقب واختبار الشخصية

يدخل “المدفعجية” بقيادة ميكيل أرتيتا اللقاء بمعنويات مرتفعة، مستندين إلى سلسلة من النتائج الإيجابية على ملعبهم. آرسنال، الذي بات يقدم كرة قدم هجومية شاملة، يعتمد بشكل كبير على القوة الضاربة في خط المقدمة بقيادة بوكايو ساكا والقائد مارتن أوديجارد.

الاستعداد الفني : ركز أرتيتا في التدريبات الأخيرة على سرعة التحول الهجومي، محذراً لاعبيه من التهاون أمام “شراسة” ليدز المعروفة في الضغط العالي.

الحالة الذهنية: يسعى آرسنال لحصد النقاط الثلاث قبل الدخول في معمعة الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أوروبا التي ستنطلق فبراير المقبل.

ليدز يونايتد: البحث عن “ريمونتادا” في معقل الكبار

على الجانب الآخر، يدخل ليدز يونايتد اللقاء وهو يدرك صعوبة المهمة. الفريق الضيف، الذي يتسم دائماً باللعب المفتوح والمغامرة الهجومية، يسعى لاستغلال أي مساحات قد يتركها دفاع آرسنال أثناء التقدم.

تفاصيل موعد المباراة والقنوات الناقلة

الموعد : السبت 31 يناير 2026.

التوقيت : 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الملعب : استاد الإمارات (لندن).

القناة الناقلة : beIN SPORTS HD 1.

المعلق: حفيظ دراجي (المتوقع).

غيابات الفريقين والتشكيل المتوقع

تلقى الجهاز الفني لآرسنال دفعة معنوية بعودة ريكاردو كالافيوري للتدريبات الجماعية، بينما يظل موقف المدافع ويليام صليبا غامضاً بسبب إصابة طفيفة.

التشكيل المتوقع لآرسنال (4-3-3):

حراسة المرمى: دافيد رايا.

الدفاع: بن وايت، غابرييل مغالايس، زينتشينكو، تيمبر.

الوسط: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، ميرينو.

الهجوم: بوكايو ساكا، كاي هافيرتز، جابرييل مارتينلي.

تاريخ المواجهات وأرقام هامة

السيطرة اللندنية: لم يحقق ليدز يونايتد الفوز على آرسنال في ملعب الإمارات منذ أكثر من عقد، مما يجعل الضغوط التاريخية تصب في مصلحة أصحاب الأرض. قوة ساكا: يمتلك بوكايو ساكا سجلاً تهديفياً مميزاً أمام الفرق التي تعتمد على دفاع المنطقة، وهو ما يتوقع أن يواجهه غداً. أهمية النقاط: خسارة آرسنال لأي نقطة غداً قد تعني ابتعاد حلم اللقب، خاصة مع المواجهات القوية التي تنتظر ليفربول ومانشستر سيتي في نفس الجولة.

تظل مواجهة آرسنال وليدز واحدة من المباريات التي تضمن المتعة الكروية للجمهور المحايد بفضل الأسلوب الهجومي للفريقين. فهل ينجح أرتيتا في إبقاء “المدفعجية” على مسار الصدارة؟ أم أن ليدز سيقلب الطاولة في لندن؟