“كهربا” في مهب الريح.. لماذا رفض الإفريقي التونسي التعاقد مع “الفولت” رغم تنازلاته المالية؟

فجرت تقارير صحفية تونسية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل الدولي المصري محمود عبد المنعم “كهربا”، بعد أن كشفت عن كواليس فشل مفاوضات انتقاله إلى صفوف النادي الإفريقي التونسي خلال فترة الانتقالات الحالية، رغم المرونة الكبيرة التي أبداها اللاعب من الناحية المادية.

تفاصيل العرض: راتب ضئيل وتنازلات فنية

وفقاً لما نشره موقع “نسمة سبورت” التونسي، فقد عُرض اسم “كهربا” على طاولة إدارة النادي الإفريقي في الأيام القليلة الماضية. وأشارت التقارير إلى أن المقابل المادي المعروض كراتب للاعب كان “ضئيلاً” للغاية مقارنة بتاريخه واسمه في الملاعب العربية والإفريقية، مما يعكس رغبة اللاعب القوية في العودة للمستطيل الأخضر بأي ثمن بعد تجربته الأخيرة.

أسباب الرفض: “التاريخ الانضباطي” يطارد الفولت

رغم القيمة الفنية الكبيرة التي يمثلها كهربا كصانع ألعاب وجناح هداف، إلا أن إدارة النادي الإفريقي، وبعد التشاور مع الجهاز الفني، قررت صرف النظر عن الصفقة. وتعود أسباب الرفض إلى:

المخاوف الانضباطية: يمتلك كهربا “سجلاً حافلاً” من الأزمات داخل وخارج الملعب، وهو ما أثار قلق الإدارة التونسية من تأثيره على استقرار غرفة الملابس في “باب جديد”.

الوضعية القانونية: بعد فسخ عقده مع نادي القادسية الكويتي، أصبح كهربا لاعباً حراً، لكن التخوف من تراجع مستواه البدني بسبب فترة الغياب عن المشاركة الرسمية جعل المسؤولين يفضلون خيارات أكثر “أماناً”.