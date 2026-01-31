انت الان تتابع خبر انتخاب رئيس الجمهورية.. هل سيكلف "رئيس الحكومة" غدًا؟ ومن سيختار؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لكن بعيدا عن الموعد الدستوري وتجاوز التوقيتات الدستورية، يعد تحديد موعد انتخاب رئيس الجمهورية تطورا يثير الاهتمام خصوصا وانه جاء بعد اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب رفض واشنطن التعامل مع حكومة يرأسها المالكي، الامر الذي كان يقود لتوقعات بتجمد العملية السياسية بالكامل لحين التوصل الى مخرج او حل.



كانت الخلافات تدور حول مرشح رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني او مرشح الديمقراطي الكردستاني، لكن بعد الموقف الامريكي اصبحت هذه الخلافات اقل اهمية من المتغير الجديد، حيث سيكون الرفض الامريكي للمالكي، منعكسا على جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ايضا.

سيجتمع قادة الاطار اليوم وفقا للتقارير، لبحث مسألة مرشح رئاسة الحكومة ومرشح رئاسة الجمهورية، فكانت التوقعات تقود الى ان رئيس الحكومة سيتم تكليفه مباشرة بعد انتخاب رئيس الجمهورية بذات الجلسة، لكن مع انتخاب رئيس الجمهورية غدا ستكون الخيارات ضيقة، فليس هناك مرشحا كرديا سيختار تكليف المالكي رغما عن ترامب او يتحمل مسؤولية شكل الحكومة القادمة، لذلك من المتوقع ان لا يتم اختيار رئيس جمهورية تابع للاتحاد الوطني او الحزب الديمقراطي الكردستاني، اي ان التوقعات تشير الى اختيار رئيس جمهورية توافقي او مرشح تسوية وبضغط مباشر من الاطار التنسيقي ايضا، لمنع "الكسر" باحد اطراف الكرد في هذه المرحلة الحرجة، وكذلك لتخليص الحزبين الكرديين الحاكمين من المسؤولية التالية فيما لو ثبت القرار الاطاري على تكليف المالكي.

ومن المتوقع بعد ذلك ان لا يتم تكليف رئيس الحكومة بذات يوم جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وكما اعتاد المشهد السياسي للدورة السادسة الحالية، فرئيس البرلمان تم انتخابه في اخر ايام المهلة الدستورية، ورئيس الجمهورية اذا تم انتخابه بالفعل يوم غد الاحد فسيكون ايضا تم انتخابه في اخر يوم او بعد فترة قليلة جدا من اليوم الاخير للمهلة الدستورية، لذلك ربما سيتم ترك تكليف رئيس الحكومة الى اليوم الاخير من المهلة الدستورية الخاصة به والبالغة 15 يوما منذ انتخاب رئيس الجمهورية.