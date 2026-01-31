مواجهات مصارعة “سماك داون” تشعل أجواء الرياض قبل مواجهات “رويال رامبل” التاريخي

دبي - فريق التحرير: شهد عرض WWE SmackDown المقام في العاصمة السعودية الرياض أمسية استثنائية، جاءت في إطار الزخم الكبير الذي يسبق المواجهة التاريخية المرتقبة “رويال رامبل”، المقرر إقامتها اليوم (السبت) للمرة الأولى في تاريخها خارج أميركا الشمالية، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وحظي العرض بحضور جماهيري كثيف وتفاعل لافت منذ لحظاته الأولى، ليؤكد المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها المملكة في استضافة أبرز أحداث المصارعة الحرة عالميًا.

وانطلق العرض وسط أجواء حماسية مهّدت لسلسلة من المواجهات التي أسهمت في رفع وتيرة التصعيد قبل رويال رامبل، حيث نجح بطل الولايات المتحدة كارميلو هايز في الاحتفاظ بلقبه بعد مواجهة قوية ضمن “التحدي المفتوح” أمام ري فينيكس. وشهد النزال تنافسًا متكافئًا عكس جاهزية الطرفين، قبل أن يحسم هايز المواجهة بخبرته في اللحظات الحاسمة، مؤكدًا استمراره على قمة بطولة الولايات المتحدة.

وفي منافسات السيدات، حققت شارلوت فلير وأليكسا بليس فوزًا مهمًا في نزال الفرق أمام ليف مورغان وروكسان بيريز، بمرافقة راكيل رودريغيز. واتسمت المواجهة بالتدخلات المتبادلة والتصعيد داخل الحلبة، وشكّلت محطة بارزة في سياق المنافسة المحتدمة قبل انطلاق مواجهة الرويال رامبل للسيدات، وسط تفاعل جماهيري كبير مع مجريات النزال.

كما شهد العرض مواجهة فردية لافتة جمعت أكسيوم وجوني غارغانو، في نزال اتسم بالندية والسرعة وتبادل السيطرة بين الطرفين. وتمكن أكسيوم من حسم المواجهة لصالحه في لحظة حاسمة، بعد أداء متوازن عكس تركيزه العالي، ليخرج منتصرًا من مواجهة حظيت بإشادة الحضور.

وفي مواجهة أخرى خالفت التوقعات، تمكن إيليا دراغونوف من تحقيق الفوز على ذا ميز في نزال تنافسي قوي. ورغم اعتماد ذا ميز على خبرته داخل الحلبة، إلا أن دراغونوف فرض أسلوبه في المراحل الأخيرة من المواجهة، ليحسم النزال لصالحه ويؤكد جاهزيته للمنافسات المقبلة.

وشهد العرض نزال فرق جماعي ثُماني جمع كودي رودز وراندي أورتن وجاي أوسو وسامي زين في مواجهة فريق The Vision، وانتهى النزال دون حسم بعد تدخل مفاجئ من رومان رينز الذي اقتحم الحلبة وتسبب في فوضى أوقفت المواجهة وأشعلت حدة التصعيد قبل رويال رامبل.

وجاء هذا العرض ضمن برنامج متكامل من الفعاليات المصاحبة، حيث شهدت فترة العصر إقامة فعالية “Kick Off” التي فتحت أبوابها للجماهير التي حضرت مبكراً وقدّمت تجربة تفاعلية لعشّاق المصارعة. وشارك في الفعالية المصارع السعودي فهد طويق، الذي عبّر عن فخره بتمثيل المملكة، مؤكدًا أن هذه المشاركات تعكس تطور المواهب السعودية وحضورها المتزايد على الساحة العالمية.

وتُقام جميع هذه العروض على حلبة WWE التي جرى تجهيزها في مدة قياسية لم تتجاوز ٣٥ يومًا، في إنجاز تنظيمي وهندسي يعكس سرعة التنفيذ والجاهزية العالية، حيث صُممت الحلبة وفق أعلى المعايير العالمية، بطاقة استيعابية تتجاوز ٢٥ ألف متفرج، وبمواصفات تقنية وبصرية تواكب أضخم العروض العالمية.

ومع اقتراب موعد رويال رامبل غدًا، تتجه أنظار الجماهير إلى المواجهة المنتظرة التي تُعد من أبرز وأهم أحداث المصارعة الحرة، لما تحمله من طابع تنافسي خاص وفرص مصيرية للفائزين.