تكنولوجيا: تحديث Spotify الجديد يجلب كلمات الأغاني مباشرة إلى شاشة التشغيل الآن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Spotify تحديثًا جديدًا يضيف كلمات الأغاني مباشرة إلى شاشة “التشغيل الآن”، لتظهر أسفل صورة الألبوم بشكل واضح أثناء الاستماع. ويُعتقد أن هذا التحديث يتم تفعيله من جهة الخوادم، بعدما لاحظه عدد من مستخدمي Reddit خلال الساعات الماضية.

وفي الوقت نفسه، أبقت المنصة على نافذة عرض الكلمات الكاملة أسفل شاشة التشغيل، ما يتيح للمستخدمين متابعة الكلمات بشكل موسّع إذا رغبوا في ذلك.

كذلك وفّرت Spotify خيار إيقاف الميزة الجديدة لمن لا يفضل ظهور الكلمات على الشاشة الرئيسية، إلى جانب إمكانية تغيير حجم النص في وضع العرض الكامل، وهي ميزة رُصدت بالفعل داخل نسخة Spotify التجريبية.

ورغم ذلك، من المتوقع أن يستغرق التحديث بعض الوقت قبل وصوله إلى جميع المستخدمين حول العالم، لذا قد يحتاج البعض إلى الانتظار قليلًا.

يأتي هذا التحديث ضمن سلسلة تحسينات تعمل عليها Spotify مؤخرًا، إذ تنضم ميزة عرض الكلمات الجديدة إلى خاصية Prompted Playlists التي تتيح إنشاء قوائم تشغيل باستخدام أوامر مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

