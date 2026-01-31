موجة حزن تجتاح هوليوود بعد وفاة كاثرين أوهارا نجمة Home Alone

دبي - فريق التحرير: رحلت الممثلة الكندية، كاثرين أوهارا، الحائزة على جائزة إيمي ونجمة أعمال خالدة مثل Schitt’s” “Creek و”Home Alone” و”Beetlejuice”، يوم أمس في الثلاثين من كانون الثاني/يناير ٢٠٢٦ عن عمر واحد وسبعين عامًا، بعد صراع قصير مع المرض، في منزلها بمدينة لوس أنجلوس، وفق ما أكده وكيل أعمالها.

وأثار خبر وفاتها موجة حزن واسعة في الوسط الفني، حيث نعاها عدد من النجوم، بينهم ماكولاي كولكين الذي وجّه لها رسالة مؤثرة والمخرج كريس كولومبوس، الذي أكد أن حضورها كان عنصرًا أساسيًا في نجاح “Home Alone”.

امتدت مسيرة أوهارا لأكثر من خمسة عقود، بدأت مع برنامج SCTV الذي نالت عنه جائزة إيمي، قبل أن تحقّق شهرة عالمية في السينما والتلفزيون وتترك بصمة خاصة في الأداء الصوتي وأعمال الرسوم المتحركة.

شهدت مسيرتها انتعاشة كبيرة بدور مويرا روز في Schitt’s Creek، الذي حصدت عنه جائزتي إيمي وغولدن غلوب.

على الصعيد الشخصي، تزوجت من مصمم الإنتاج بو ويلش وأنجبت طفلين، ووصفتها الأوساط الفنية بأنها واحدة من عمالقة الكوميديا. وبرحيلها، تفقد هوليوود فنانة استثنائية، فيما يبقى إرثها مصدر بهجة وإلهام لأجيال قادمة.