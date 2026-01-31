تكنولوجيا: تقرير جديد يؤكد تأجيل إطلاق آيفون 18 من جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد قادم من آسيا مجددًا نية أبل تأجيل إطلاق نسخة آيفون 18 القياسية إلى ربيع العام المقبل، بدلًا من طرحها إلى جانب آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس خلال خريف هذا العام. ويُعد هذا القرار خطوة غير معتادة تعكس تحولًا واضحًا في استراتيجية الشركة الخاصة بمواعيد الإطلاق.

وبحسب التقرير، سيصل كل من آيفون 18 برو وبرو ماكس في موعدهما المعتاد خلال الخريف، على أن تكشف أبل في الفترة نفسها عن أول هاتف قابل للطي يحمل اسم iPhone Fold. في المقابل، يُتوقع أن يتم إطلاق آيفون 18 العادي خلال النصف الأول من العام المقبل.

وأوضحت مصادر متعددة لموقع Nikkei Asia أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين إدارة الموارد وتعظيم العائدات من الطرازات الرائدة، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار شرائح الذاكرة. كما أشارت المعلومات إلى أن الجيل القادم من iPhone Air قد يظهر لاحقًا في عام 2027 إلى جانب آيفون 18.

ومن ناحية أخرى، تسعى أبل إلى تقليل مخاطر التعثر في الإنتاج أثناء بدء التصنيع الضخم لأول هاتف قابل للطي في تاريخها. ولذلك، من المتوقع أن يساعد هذا التغيير في جدول الإطلاق الشركة على إدارة سلسلة التوريد بكفاءة أكبر وتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب.

