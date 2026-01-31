بعد أزماتهما العاطفيّة… جنيفر لوبيز وكيث أوربان في لقاء مثير للجدل

دبي - فريق التحرير: تداولت تقارير إعلاميّة معلومات عن إعادة تقارب بين النّجمة العالميّة جنيفر لوبيز والنّجم الأستراليّ كيث أوربان، مع حديث عن تحضير ديو غنائيّ قد يجمع بينهما للمرّة الأولى، بعد علاقة مهنيّة تعود إلى أكثر من عشر سنوات منذ لقائهما كحكمَين في برنامج American Idol عام ٢٠١٤.

وبحسب مصادر لموقع RadarOnline، فإنّ النّجمَين يستكشفان تعاونًا فنّيًّا جديدًا قد يكون مرتبطًا أيضًا بتقارب شخصيّ، في ظلّ الانفصالات الأخيرة في حياتهما، إذ تمرّ جنيفر لوبيز بمرحلة ما بعد طلاقها من بن أفليك، في ما تحدّثت التّقارير إلى انفصال كيث أوربان عن نيكول كيدمان بعد زواج دام تسعة عشر عامًا.

وتشير المعلومات إلى أنّ الأغنية المرتقبة قد تعبّر عن تجارب عاطفيّة مرّ بها الطّرفان، من دون توجيه هجوم مباشر على أيّ طرف، على أن تكون الموسيقى مساحة للتّعبير والتّفريغ العاطفيّ.

حتّى الآن، لم يؤكّد أيّ من جنيفر لوبيز أو كيث أوربان رسميًّا خبر التّعاون، إلّا أنّ هذه الأنباء أثارت اهتمام الجمهور، وسط ترقّب لإمكانيّة إفضاء هذا التّقارب إلى عمل فنّيّ جديد فقط… أم إلى ما هو أبعد من ذلك.