اخبار العالم

اتفاق في "الشيوخ الأميركي" يحد من تداعيات الإغلاق الحكومي

0 نشر
0 تبليغ

اتفاق في "الشيوخ الأميركي" يحد من تداعيات الإغلاق الحكومي

ابوظبي - سيف اليزيد - أقر مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية 71 صوتاً مشروع قانون مالي يهدف إلى معالجة أزمة الإغلاق الحكومي، غير أن الحكومة ستواجه إغلاقاً جزئياً يقتصر تأثيره الفعلي على عطلة نهاية الأسبوع، بسبب اختلاف نص المشروع عن نسخة مجلس النواب، الذي لن يتمكن من إجراء التصويت النهائي قبل يوم الاثنين.


وجاء هذا الإقرار نتيجة اتفاق سياسي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والديمقراطيين لتمرير خمسة بنود من الميزانية، مع تأجيل البت في مخصصات "وزارة الأمن الداخلي" لمفاوضات تستمر أسبوعين، استجابة لمطالب الديمقراطيين بإجراء إصلاحات في إدارة الهجرة والجمارك "آيس" بعد مقتل مواطنين أميركيين اثنين برصاص فدرالي في مينيابوليس.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا