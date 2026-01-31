ياسعاتو .. غايتو السنة دي موسمكم بتاع الكورة دة للنسيان !! ■ القرعة تاني جابتكم مع بنفيكا مورينهو في البلي .. أوف .. ■ عارفك ماعايز تشاهد القون الخرافي دة .. خلي روحك رياضية وراجع اللقطة !! ■ جيب ليك نص رطل تسالي وأعزم معاك محمد حامد جمعة نوار .. ■ نلتقي بعد المباراة .. ولو حصل الما بتدورو خلي واتسابك شغال لو عايز تقفل التلفون !! الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

كانت هذه تفاصيل خبر القرعة تاني جابتكم مع بنفيكا مورينهو في البلي .. أوف ..! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.