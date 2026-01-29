تابع الان خبر وصول أسلحة روسية متطورة إلى الأراضي السعودية حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - وصلت اليوم نماذج من الأسلحة الروسية المتطورة إلى الرياض استعدادا للمشاركة في “معرض الدفاع العالمي 2026” (World Defense Show 202

وذكرت مؤسسة “روس أوبورون إكسبورت” الروسية لتصدير الأسلحة أن جناح روسيا في المعرض سيعرض تسعة نماذج جديدة من الأسلحة لأول مرة دوليا.

وبين الأسلحة والمعدات العسكرية التي وصلت ناقلة الجند BTR-22، وعربة “بالستا” المسيّرة.

وأشارت المؤسسة إلى عدة مفاجآت تكنولوجية أخرى سيتم الكشف عنها في المعرض.

وسيقام المعرض في الرياض من 8 وحتى 12 فبراير 2026 لتعزيز الشراكات الإستراتيجية وتوطين الصناعات الدفاعية، مع توقعات بمشاركة دولية واسعة.