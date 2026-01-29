ارتفاع اسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف

- 1/2
- 2/2
شهدت بورصة أسواق محاصيل القضارف اليوم ارتفاعا في اسعار محصولي الذرة والسمسم وانخفاض كبير في سعر طن حب البطيخ التسالي.
وتفيد (سونا) بحسب نشرة اسعار المحاصيل بالقضارف ان الوارد من محصول الذرة بلغ (19,962) جوالا، وحب البطيخ التسالي (13,176) جوال، ومحصول السمسم (1,784) جوال.
فيما ارتفع قنطار السمسم الى (164) الف جنيه و انخفض طن حب البطيخ التسالي الى (2,080,000) مقارنة مع سعر (2,450,000) خلال اليومين الماضيين.
وتورد سونا القضارف اسعار انواع الذرة وبحسب مؤشر اسعار سوق محصول القضارف، حيث بلغ اردب الفتريتة (168) الف جنيه مقارنة مع (157) الف جنيه في السابق ، والعكر (158) الف جنيه مقارنة مع (155) الف جنيه، والدبر (200) الف جنيه، وحريراي (175) الف جنيه، وودباكو (180) الف جنيه مقارنة مع (170) الف جنيه، فيما ارتفع الدخن الى (235) الف جنيه.
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
