من لم يقف مع السودان اليوم، سيقف غدًا فى مزبلة التاريخ

قال والي غرب دارفور الجنرال بحر الدين ادم كرامة ستشهد الصفحات قبل الألسن أن الشعب السوداني قد ظُلِم، واستُهدف، وحورِب في لقمة عيشه وأمنه وكرامته، لكنه لم يُهزم ولم ينكسر .

واضاف الوالي في تصريح ل(سونا) ان البلاد قد تعرّضت للمؤامرات والخذلان والدمار، فازداد صلابة، وبقى واقفًا، صابرًا، متماسكًا، يُقاتل من أجل وطنه لا من أجل سلطة، ومن أجل الدولة لا من أجل الفوضى .

وسيأتى اليوم الذي يُكتب فيه هذا الفصل بمدادٍ من دماء الشهداء، وصبر الأمهات، وثبات الجنود، وتماسك الشعب، يوم يُقال فيه إن السودان، حين ظنّ أعداؤه أنه انكسر نهض، وحين راهنوا على تمزيقه توحد، وحين كتبوا نهايته كتب هو نصره بيده .

إنه نصرٌ لن يكون عابرًا، بل انتصارٌ يُدرّس ويُروى وتخلّده كتب التاريخ .