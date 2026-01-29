أبرزهم القوني..الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على سبعة سودانيين بينهم قيادات بارزة في التمرد

- 1/2
أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف سبعة أفراد سودانيين، بينهم خمسة من قيادات مليشيا الدعم السريع، واثنان من الشخصيات المرتبطة بالمقاومة الشعبية والقوات المساندة للجيش السوداني.
وشملت العقوبات من جانب الدعم السريع كلاً من:
•القوني حمدان دقلو: شقيق قائد المليشيا محمد حمدان دقلو والمسؤول عن الشركات والتمويل داخل منظومة التمرد.
•الفاتح عبد الله إدريس “أبو لولو”: المتهم بارتكاب جرائم واسعة في مدينة الفاشر، والذي يعرف بلقب “سفاح الفاشر” نسبة لعمليات الإعدام والانتهاكات ضد المدنيين.
•التيجاني إبراهيم موسى.
•جدو حمدان أحمد “أبونشوك”: قائد قوات الدعم السريع في ولاية شمال دارفور.
•إدريس كافوت.
كما طالت العقوبات شخصيات من المقاومة الشعبية والقوات الداعمة للجيش، وهما:
•المصباح أبو زيد طلحة: قائد لواء البراء بن مالك.
•الطيب إمام جودة: أمير قبيلة الكواهلة النفيدية بولاية النيل الأبيض، وأحد أبرز قيادات المقاومة الشعبية الداعمة للجيش خلال عمليات معركة الكرامة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي للضغط على الأطراف المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان وتقويض الاستقرار، في ظل الحرب الدائرة في السودان.
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
