أربعة شعراء من فرقد يقيمون أمسية ماتعة بأدبي الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في ليلة شاعرية حافلة بالشعر والشجن، استضافت جمعية أدبي الطائف مساء أمس الأربعاء عددا من شعراء جماعة فرقد الإبداعية في الأمسية الجماعية الثانية للجماعة، خلال دورة الشريك الأدبي الخامسة. وقد استهلت الأستاذة همس بدر الدين مقدمة الأمسية مرحبة بالحضور ومعرفة بالشعراء.

ثم بدأ الشعراء الواحد تلو الآخر في جولات ماتعة، تقدمهم الدكتور يعن الله الغامدي، والذي ألقى العديد من قصائده من ديوانه الأخير وقد تنوعت بين الوطنية والوجدانية، ومنها :

هذي بلادي من بنت لي سلمان

أرقى به نحو المقام الأكرم

صرنا ملوكا في بلادي جمعنا

في ظل منهجنا ووال ملهم

في عزمه سر الحقيقة قد ظهر

وبحزمه السيفان فوق الأنجم

ثم تلاه الشاعر الأستاذ خالد الغامدي، والذي أبدع بإلقائه وبتميزه في التجديد والتنويع بين القصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة ومما قال :

ألا حيِّ تلك الدار إني فدى لها

.. و أفدي الربوعَ الممرعاتِ و أهلَها

هنالك ذكرى لا تزال أثيرة

..و أيام سعد لا أعاين مثلَها

أسِفتُ فلما أن مررتُ بها ضحى

.. نظرتُ إليها في خشوعٍ مُدلَّها

تلاه الشاعر المصري الأستاذ سامي أبو بدر، وقد قرأ عددا من قصائده ضمن جولته الماتعة ، وقد أمتع وأسعد حيث قال:

أَلَمْ يُنبِئْكِ عَزفِي فَوقَ جُرحِي

بأَنِّي رَهنُ حُبِّكِ واعتِلالِي؟

أَمَا والشَّوقُ يَعصِفُ بي فإِنِّي

أَرَى الآلامَ تُمعِنُ في احتِلالِي

وإِنْ يَكُ لِلمواجِعِ أَلفُ بَابٍ

فإِنَّ الأَلفَ تُعبَرُ مِن خِلالِي

واختتم القراءات الشعرية الأستاذ الشاعر عبدالله الأسمري في جولته، التي تميزت بالطرح الوجداني.

من خلال قراءته لعدد من القصائد والمقطوعات ومنها :

هنيئًا لِجُــدرانِ المَدينَةِ حَـــولَـها

وللأرضِ تَمشي في رِحابِ ثَراها

أُحَـدِّقُ في البَدرِ المُضيء لَعَلَّـني

بِعَـيـنَـيـهِ مِن ذاكَ العُـلــوِّ أَراهــا

ثم اختتمت مديرة الأمسية طالبة من رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ، عطا الله الجعيد، ونائبه الدكتور أحمد الهلالي رئيس جماعة فرقد تكريم الشعراء المشاركين.

وقبل المغادرة وزعت العديد من إصدارات الشعراء المشاركين، فيما طلب بعض الحضور منهم التوقيع كإهداء، وتذكار .