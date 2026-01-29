تكنولوجيا: سامسونج ترفع أسعار DRAM وتضع أبل تحت ضغط متزايد في سوق الذاكرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أدّت الطفرة الهائلة في استخدام الذكاء الاصطناعي إلى ارتفاع غير مسبوق في الطلب على شرائح الذاكرة، وهو ما تسبب في قفزة كبيرة بأسعار DRAM، تمهيدًا لموجة غلاء متوقعة في أجهزة عام 2026.

ونتيجة لذلك، سيضطر المستهلكون لدفع مبالغ أكبر، وحتى أكبر شركة هواتف ذكية في العالم، أبل، لن تكون بمنأى عن هذا التأثير.

وبحسب تقرير صادر من كوريا الجنوبية، رفعت سامسونج أسعار شرائح LPDDR DRAM بنسبة وصلت إلى 80% مقارنة بما كانت تتقاضاه من أبل في الربع الرابع من عام 2025.

وفي السياق نفسه، أشار التقرير إلى أن شركة SK Hynix، المنافس الرئيسي في سوق الذاكرة، رفعت أسعارها بنسبة ضخمة بلغت 100%.

وعلى مدار السنوات الماضية، تمكنت أبل عادة من امتصاص زيادات تكاليف المكونات عبر اتفاقيات طويلة الأمد مع مورديها الرئيسيين. إلا أن الوضع الحالي يبدو مختلفًا، إذ كشف التقرير أن الاتفاق الجديد المبرم بين أبل وسامسونج يغطي أسعار وحدات الذاكرة فقط للنصف الأول من العام.

وبناءً على ذلك، يُرجّح أن تصل سلسلة iPhone 18 القادمة إلى الأسواق بأسعار أعلى، إلى جانب عدد من أجهزة أبل الجديدة الأخرى.

ومع ذلك، لا يزال هناك بصيص أمل، حيث يرى المحلل الشهير مينغ-تشي كو أن أبل قد تحاول تحمل جزء من هذه التكاليف المرتفعة للحفاظ على أسعار آيفون الحالية، في إطار سعيها لتعزيز حصتها السوقية.

