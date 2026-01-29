تكنولوجيا: OpenAI تطلق Prism منصة تعاونية جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للبحث العلمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت OpenAI إطلاق منصة Prism الجديدة، التي تصفها بأنها مساحة عمل مجانية أصلية مبنية على الذكاء الاصطناعي، ومصممة خصيصًا لمساعدة العلماء والباحثين على الكتابة والتعاون في المشاريع البحثية.

وتعتمد المنصة على أحدث نموذج GPT-5.2، وتتيح إنشاء عدد غير محدود من المشاريع مع إمكانية إضافة متعاونين بلا قيود. وتتوفر Prism حاليًا لأي مستخدم يمتلك حساب ChatGPT شخصي، على أن تُطرح قريبًا لمشتركي خطط Business وEnterprise وEducation.

وتهدف OpenAI من خلال Prism إلى حل واحدة من أكثر المشكلات شيوعًا في العمل الأكاديمي، وهي تشتت الأدوات المستخدمة في كتابة الأوراق البحثية ومراجعتها، وإدارة المعادلات والمراجع، والتنسيق مع فريق العمل.

وغالبًا ما يؤدي هذا التنقل المستمر بين المحررات وملفات PDF ومترجمات LaTeX ومديري المراجع وواجهات الدردشة المختلفة إلى فقدان السياق وتشتيت التركيز.

وفي هذا السياق، تسعى Prism إلى توحيد كل هذه العمليات داخل بيئة واحدة مركزية. ووفقًا للبيان الرسمي، تجمع المنصة بين الكتابة والمراجعة والتعاون والتحضير للنشر داخل مساحة سحابية متكاملة تعتمد بشكل أساسي على LaTeX.

ويعمل نموذج GPT-5.2 داخل المشروع نفسه، حيث يمتلك إمكانية الوصول إلى هيكل الورقة البحثية والمعادلات والمراجع والسياق العام للمحتوى. كما بُنيت Prism على أساس منصة Crixet السحابية الخاصة بـ LaTeX، والتي استحوذت عليها OpenAI سابقًا.

وتوفر Prism مجموعة واسعة من الأدوات المتقدمة، إذ تتيح للباحثين الدردشة مع GPT-5.2 Thinking، وكتابة الأوراق البحثية ومراجعتها مع فهم كامل لسياق المستند، والبحث عن الدراسات ذات الصلة وإدراجها مباشرة، بالإضافة إلى إنشاء المعادلات والمراجع والأشكال وتحليلها وإعادة تنظيمها.

كما تمكّن المنصة من تحويل معادلات السبورة البيضاء أو الرسومات التخطيطية إلى صيغة LaTeX بشكل مباشر، إلى جانب دعم التعاون الفوري مع الزملاء والطلاب والمشرفين، وإجراء التعديلات داخل المستند نفسه. كذلك توفر خيار التحرير الصوتي لإجراء تغييرات بسيطة دون مقاطعة سير الكتابة أو المراجعة.

