القضاء يدعو الأحزاب لاحترام التوقيتات الدستورية في إكمال الرئاسات

بغداد - ياسين صفوان - وقال المجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "المجلس عقد اليوم جلسته برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، وأكد مجلس القضاء الأعلى على أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية في إكمال إجراءات تعيين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء".ودعا المجلس، جميع الأحزاب والقوى السياسية إلى "الالتزام واحترام هذه التوقيتات وعدم خرقها حفاظاً على الاستقرار السياسي وسير العملية الديمقراطية وفق الاطر الدستورية والقانونية ومنع أي تدخل خارجي".

وبحسب اليان، بحث المجلس الإجراءات الخاصة بالتحقيق ومحاكمة المنقولين من مراكز الاحتجاز في سوريا إلى دوائر الإصلاح في العراق.

