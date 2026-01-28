شكرا لقرائتكم خبر الشركة السعودية للكهرباء تفوز بجائزة العمل 2025 في مسار “بيئة العمل المميزة” للمنشآت الكبيرة والعملاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت الشركة السعودية للكهرباء إنجازًا جديدًا بفوزها بـ جائزة العمل في نسختها الخامسة لعام 2025، وذلك ضمن مسار “بيئة العمل المميزة للمنشآت الكبيرة والعملاقة”، تأكيدًا على ريادتها المؤسسية والتزامها بتوفير بيئة عمل محفزة ومستدامة، وجاذبة لاستقطاب المواهب والكفاءات الوطنية.

ويأتي هذا الفوز تتويجًا للجهود المستمرة التي تبذلها الشركة في تطوير منظومة الموارد البشرية، وتعزيز ثقافة التميز والابتكار، ورفع مستوى جودة الحياة الوظيفية، من خلال مبادرات نوعية تركز على تمكين الكفاءات الوطنية، وجذب المواهب، وتحقيق التوازن بين الأداء المؤسسي وتمكين الموظفين، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات العالمية في بيئات العمل.

وفي هذا الصدد، أكدت الشركة أن هذا التكريم يعكس التزامها باستراتيجية التطوير المؤسسي، وحرصها على الاستثمار في رأس المال البشري بوصفه الركيزة الأساسية لتحقيق الاستدامة التشغيلية والتميز في تقديم الخدمات، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتُعد جائزة العمل إحدى الجوائز الوطنية البارزة التي تهدف إلى تحفيز المنشآت على تحسين بيئات العمل وتعزيز جاذبيتها، وتسليط الضوء على النماذج الرائدة التي تسهم في بناء سوق عمل جاذب ومستدام في المملكة.

ويُضاف هذا التتويج إلى سجل الشركة السعودية للكهرباء الحافل بالنجاحات، ويعزز مكانتها كإحدى أكبر المنشآت الوطنية الرائدة في تبني أفضل الممارسات المؤسسية، وخلق بيئة عمل نموذجية قادرة على استقطاب المواهب والمحافظة عليها.