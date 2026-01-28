بنك الجزيرة السعودي يربح 1.5 مليار ريال بالعام 2025 ويعلن توزيعات الأرباح عن النصف الثاني

سجل بنك الجزيرة ارتفاعا نسبته 22.3% بصافي الأرباح خلال عام 2025، مقارنة بأرباح البنك في عام 2024، في ظل زيادة دخل العمليات.

وكشفت نتائج البنك على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، ارتفاع صافي الربح إلى 1.5 مليار ريال، بالعام الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.23 مليار ريال في العام السابق.

وأوضح البنك أن ارتفاع صافي الأرباح جاء نتيجة ارتفاع دخل العمليات بنسبة 18%، نتيجة الارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار وصافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية وصافي ربح الادوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وصافي دخل تحويل العملات والدخل من توزيعات الأرباح.

وفي المقابل ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 13% بسبب الارتفاع في رواتب الموظفين وما في حكمها والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى وصافي مخصص خسائر الائتمان وعدم وجود عكس مخصص الانخفاض في القيمة للعقارات الأخرى.

وكشفت نتائج البنك بالعام 2025 ارتفاع صافي الدخل من التمويل والاستثمار بنسبة 14%، نتيجة ارتفاع الدخل من الاستثمارات والتمويل بنسبة 8% والذي يعود إلى الارتفاع في الدخل من التمويل والاستثمارات.

وقرر مجلس إدارة بنك الجزيرة توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2025م، بقيمة 638.11 مليون ريال، يتم توزيعها على 1.28 مليار سهم، بواقع 0.50 ريال للسهم، بما يمثل 5% من القيمة الاسمية.

ونوه البنك إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم 8 فبراير 2026، والمقيدين في سجل المساهمين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم بدء التوزيع بتاريخ 18 فبراير المقبل.