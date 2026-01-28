والي الخرطوم يقف على أعمال تركيب محولات الكهرباء وتأهيل المحطات وشد الاسلاك

مواصلة للمجهودات التي تبذلها شركات الكهرباء لتأهيل مرافق الكهرباء والتي نهبتها المليشيا المتمردة تفقد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزه، أعمال تركيب المحولات وتذويدها بالزيوت وشد الأسلاك والتوصيلات المختلفة وذلك برفقة المدراء التنفيذيين لمحليات شرق النيل والخرطوم وامدرمان وامبدة بحضور الجهات ذات الصلة من الكهرباء والأجهزة النظامية والتنفيذية .

وشملت الجولة محلية شرق النيل منطقتي دارالسلام المغاربه مربع 3 والقادسية مربع 9 ومحطة الخرطوم شرق التحويلية التي تضررت بالكامل ومنطقة امتداد ناصر مربع 3 .

وفي محلية امدرمان وقفت الزيارة على تركيب محول الأكاديمية بحي الدوحة واعمال التوصيلات الأرضية والهوائية بحي العرضة شمال وجنوب.

واختتمت الجوله بمحلية امبده حيث تم الوقوف على تركيب محول الحاره الخامسة تقاطع ال 21.

هذا وقد اشاد المواطنون بالمجهودات الكبيرة التي بذلت من أجل عودة التيار الكهربائي بعد ان غطت الدفعات الثلاثة للمحولات اعدادا مقدره من الأحياء بمحليات الولاية.

سونا