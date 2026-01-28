شكرا لقرائتكم خبر إجراء قرعة بطولة محافظات الباحة على كأس أمير المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرت اللجنة المنظمة لبطولة محافظات الباحة على كأس أمير المنطقة، أمس الثلاثاء قرعة البطولة في قاعة جمعية سند التعليمية بمحافظة الحجرة وذلك بحضور الشيخ الدكتور أحمد بن سعد الطيار شيخ قبائل الشغبان، والأستاذ محمد عبدالرحمن الزهراني عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقاً، ورؤساء الفرق وممثليها. وأسفرت القرعة عن وقوع فرق محافظات المندق والحجرة وبلجرشي وغامد الزناد في المجموعة الأولى، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق محافظات القرى وقلوة والمخواة وبني حسن، ويلتقي في مواجهة الافتتاح فريقا المندق والحجرة. من جانبه ثمن رئيس جمعية التنمية الاجتماعية بمركز بني عطا الأستاذ عبدالله طلان الصلاحي الدعم الذي تجده البطولة من رجل الأعمال سلطان بن بلال الأحمدي والذي يأتي ضمن دعمه المتواصل للأنشطة الرياضية والمجتمعية، موضحًا أن الجمعية تركز كثيرًا على الشراكة المجتمعية ومن ضمنها الأنشطة الرياضية وذلك لإيمانها أن هذه الشراكة تعزز حضورها الإيجابي وتعمّق علاقتها مع الجمهور والشركاء، كما تسهم في تعزيز المسؤولية الاجتماعية وتحقيق تأثير ملموس ومستدام في المجتمع، وأكد الصلاحي أن الاستعدادات أكتملت لاستقبال الفرق المشاركة وانطلاق البطولة وفق أعلى المعايير التنظيمية.

