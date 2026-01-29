أفرا ساراتش أوغلو ترفض مشاهد الحبّ مع كنان أميرزالي أوغلو في مسلسلهما… ما القصة؟

دبي - فريق التحرير: ترددت معلومات من مصادر تركية تفيد بأن الممثلة أفرا ساراتش أوغلو رفضت أداء مشاهد القُبل مع جانب النجم كنان أميرزالي أوغلو في مسلسل “العائلة هي الامتحان” (A.B.I)، وذلك لأسباب عدّة، أبرزها فرق السن بينهما.

وبحسب المصدر نفسه، فإن أفرا وضعت هذا الشرط بشكل واضح في عقدها، لتكون بذلك ثاني ممثلة تركية تتخذ هذا القرار بعد الممثلة الشهيرة توركان شوراي، التي عُرفت بمواقفها الصارمة تجاه هذا النوع من المشاهد.

وقد عبّر عدد من المتابعين عن استيائهم من موقف أفرا، معتبرين أنّه كان عليها التفكير مسبقًا في طبيعة الدور وشريك البطولة قبل الموافقة على العمل، خصوصًا وأنّ فارق العمر الكبير بينهما كان واضحًا منذ البداية، ما دفع بعضهم للقول إنّ قبولها بالبطولة ثم الاعتراض لاحقًا يُعدّ تناقضًا في الموقف.

وكانت الصّحفيّة بيرسين قد علّقت على فارق العمر بين النّجمَين في وقت سابق، معتبرة أنّه مناسب ضمن الإطار الدّراميّ للقصّة، إذ إنّ شخصيّة كنان تمثّل طبيبًا ناضجًا يتحمّل مسؤوليّات كبيرة، فيما تمثّل عفراء دور شابّة في بداية مسيرتها المهنيّة.

وفي سياق متصل، واصل المسلسل تحقيق نسب مشاهدة لافتة، حيث سجّلت الحلقة الثالثة من “العائلة هي الامتحان” نسبة ١١.٠٣ Total، ما يؤكد استمرار اهتمام الجمهور بالعمل وتصدّره المشهد الدرامي.

ويأتي هذا الجدل بالتزامن مع العودة القوية للنجم كنان أميرزالي أوغلو إلى الشاشة بعد غياب دام سبع سنوات، في عودة وصفتها الصحافة التركية بأنها من الأقوى خلال السنوات الأخيرة.

المسلسل من إنتاج شركة OGM Pictures، يعرض على قناة atv .