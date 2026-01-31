لبنان: إعمار القرى الجنوبية المدمرة والمتضررة في صدارة الأولويات

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (الاتحاد)

قال الرئيس اللبناني، جوزف عون، أمس: إن إعادة إعمار القرى الجنوبية المدمرة والمتضررة تأتي في صدارة الأولويات.

وأكّد الرئيس عون، خلال لقاء عقده مع وفد من رؤساء بلديات القرى الحدودية الجنوبية: «إعادة إعمار القرى والبلدات الجنوبية المدمرة والمتضررة تأتي في صدارة الأولويات، تسهيلاً لعودة أبناء هذه القرى إلى ممتلكاتهم وأراضيهم، وكل ما يقال عن مناطق خالية أو اقتصادية هو مجرد كلام لم يطرحه أحد معنا»، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وأعلن، أن «ملف المحتجزين والأسرى في إسرائيل هو محور متابعة يومية، ومطروح في المفاوضات أمام لجنة (الميكانيزم)».

في غضون ذلك، قتل شخص في استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية،أمس، لسيارة عند أطراف بلدة «صديقين» في جنوب لبنان.

واستهدف الطيران المسير الإسرائيلي، سيارة في منطقة «العاصي» عند أطراف بلدة «صديقين» بقضاء صور جنوبي لبنان، وأدت الغارة إلى سقوط قتيل، بحسب ما أعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية.

وكانت طائرة مسيرة إسرائيلية قد استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي «مركبا» و«العديسة» في جنوب لبنان بقنبلة صوتية.

كما استهدفت طائرتان مسيرتان إسرائيليتان، صباح أمس، بلدتي «الخيام وعيتا الشعب» بجنوب لبنان بقنابل صوتية، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية المنطقة الواقعة بين بلدتي «مارون الراس» و«عيترون» بعدد من القذائف الضوئية. وشهدت أجواء العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، أمس، تحليقاً مكثفاً للطيران المسير الإسرائيلي على علو منخفض.