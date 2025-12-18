الصومال مقتل 9 إرهابيين بعملية عسكرية

ابوظبي - سيف اليزيد - مقديشو (الاتحاد)

قتل 9 من عناصر حركة الشباب الإرهابية في عملية عسكرية مخططة نفذتها قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطنية بالتعاون مع الشركاء الدوليين بمحافظة هيران بوسط الصومال.

ووفق وكالة الأنباء الصومالية «صونا»، أمس، «استهدفت العملية العسكرية المخططة، التي جرت الثلاثاء الماضي، تجمعاً لميليشيات الشباب في منطقة تردو أثناء تخطيطهم لتنفيذ هجمات إرهابية». وأشارت الوكالة، إلى أن «تنفيذ العملية جاء عقب تلقي جهاز المخابرات معلومات استخباراتية دقيقة حول إقامة حركة الشباب نقطة تفتيش لجمع الأموال إجبارياً من المدنيين والمركبات المارة على الطريق». وطبقاً للوكالة، «يلتزم جهاز الأمن والمخابرات الوطنية بمواصلة استهداف العناصر الإرهابية والقضاء عليها في البلاد». ويخوض الصومال منذ سنوات حرباً ضد «حركة الشباب» الإرهابية، المرتبطة بتنظيم «القاعدة».