لجنة أمن ولاية الخرطوم تعكف على تسليم المواطنين ممتلكاتهم المنهوبة المضبوطة باقسام الشرطة

إنعقد اليوم برئاسة النيابة العامه لولايه الخرطوم بمحلية كرري الاجتماع الدوري للجنة شئون أمن ولاية الخرطوم برئاسة الأستاذ أحمد عثمان حمزة والي الخرطوم .

وبحث الاجتماع العديد من القضايا التي تهتم بالأمن والأمان والاستقرار بالولاية وذلك حسب الخطط المنفذة على مستوى الولاية .

وأوضحت اللجنة بانها تعكف على تسليم مقتنيات المواطنين التي تم نهبها إبان فترة الحرب والآن موجوده بالاقسام وسيتم تسليمها عبر النيابه كجهة إختصاص كما ناشدت اللجنة المواطنين التوجه للاقسام المختلفة للتعرف على مقتنياتهم واستلامها.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

